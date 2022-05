Nach positiven Coronatests bei Schülern: Welche Kritik Teuchern am Gesundheitsamt übt

Teuchern/ leissling/MZ - Sind Kinder der Grundschule Leißling und der Plothaer Kita einem unnötigen Infektionsrisiko ausgesetzt worden? Diesen Vorwurf erhob jetzt Teucherns Bürgermeister Marcel Schneider (parteilos). Hintergrund: Nachdem in der vergangenen Woche mehrere Coronafälle bei Kindern der ersten und zweiten Klasse in der Einrichtung aufgetreten waren, wurde am Freitag die komplette erste Klasse und am Montag darauf die zweite Klasse unter Quarantäne gestellt.