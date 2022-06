Nach Leoparden-Attacke von Nebra sind nicht nur Anwohner verunsichert

Ein Leopard döst in seinem Gehege in der Anlage in Großwangen.

Nebra/MZ - Der Hof des in die Jahre gekommenen Bauernhauses strahlt Ruhe aus. Auf einem Autoanhänger steht eine alte Kühltruhe, wenige Schritte entfernt frisst ein Pony Heu. Und im hinteren Teil des Hofes liegt ein Leopard fast regungslos in seinem Käfig. Von seinem Artgenossen ist am Mittwochvormittag nichts zu sehen. Troja und Paris, so heißen die beiden Leoparden, die in dem Metallgehege in Großwangen (Burgenlandkreis) untergebracht sind. Die Namen erinnern an eine antike Tragödie. Und Tragisches ereignete sich auch nicht einmal 24 Stunden zuvor an genau diesem Ort.