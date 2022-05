Nach langem Warten: Spatenstich für das neue Feuerwehrgerätehaus in Großgörschen

Großgörschen/MZ - Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Großgörschen sind leidgeprüft. Lange mussten sie auf den Neubau ihres Feuerwehrgerätehauses in der Lützener Ortschaft warten. Seitdem das viel zu kleine und in die Jahre gekommene Bestandsgebäude vor etwa anderthalb Jahren abgerissen wurde, musste die Ortswehr ins benachbarte Kleingörschen umziehen. Abgelehnte Fördermittelanträge und ungeklärte Planungsfragen verzögerten den Baubeginn immer wieder. Die Baugrube ist nun schon eine Weile zu sehen. Den offiziellen Startschuss gab es jetzt am Dienstag mit dem Spatenstich.

Weniger Kosten, mehr Platz

Und der ist längst überfällig. Im Jahr 2017 habe die Stadtverwaltung erstmals mit internen Planungen für das neue Feuerwehrgerätehaus begonnen, sagt Lützens Bürgermeister, Uwe Weiß (SPD), in seiner Rede an der Großgörschener Baugrube. Auf der Suche nach Fördermitteln für den Ersatzneubau habe es immer wieder Rückschläge gegeben. Als im Juli 2020 erneut die erwarteten Fördermittel nicht nach Lützen flossen, entschied der Stadtrat, den mit etwa 1,73 Millionen Euro veranschlagten Neubau vollständig aus der Haushaltskasse der Stadt Lützen zu finanzieren.

Dabei ist das neue Gerätehaus im aktuellen Haushaltsplan der Stadt sogar mit 2,1 Millionen Euro eingeplant. Diesen eine halbe Millionen Euro großen Puffer hatte sich die Kämmerei wegen den coronabedingten Baupreissteigerungen eingeräumt. Doch wenn alles gut läuft, könnte es sogar bei der ursprünglichen Kalkulation bleiben. „Momentan sind wir mit den Kosten einigermaßen im Rahmen. Ich gehe davon aus, dass wir die hinterlegten 2,1 Millionen Euro nicht ganz ausschöpfen müssen“, sagt Arndt Kurze, Sachbearbeiter im Bereich Hochbau der Stadt. So hätten sich etwa die zu Beginn der Pandemie stark gestiegenen Materialkosten für Holz wieder normalisiert. Allerdings stehe die Ausschreibung einiger Gewerke noch aus, weswegen die finalen Kosten noch nicht beziffert werden könnten.

Jens Remler (von links), Ortsbürgermeister und stellvertretender Ortswehrleiter von Großgörschen, Uwe Weiß (SPD), Bürgermeister von Lützen, Carlo Heuschkel, Ortswehrleiter von Großgörschen, Rüdiger Erben, SPD-Landtagsabgeordneter und Nico Neuhaus (Bürgerliste), Stadtratsvorsitzender von Lützen, beim Spatenstich zum Ersatzneubau des Feuerwehrgerätehauses in Großgörschen. Foto: Franz Ruch

Voller Freude sind indes die Feuerwehrleute, die seit Jahren für ein neues Gerätehaus kämpfen. Das einstige Gebäude war für die Brandbekämpfer über die Jahre zur Belastungsprobe geworden. „Vor allem wegen des Platzes“, sagt Ortswehrleiter Carlo Heuschkel. „Es gab nur einen Stellplatz und man hat die Türen vom Auto kaum aufbekommen. Wenn alle Feuerwehrmitglieder da waren, musste die Hälfte stehen.“

Der Neubau soll diese Probleme lösen und neben einem zweiten Stellplatz und einem größeren Schulungsraum auch getrennte Umkleide- und Sanitärräume für die 65 Männer und Frauen bereithalten. „Goldene Wasserhähne wird es nicht geben, aber wir freuen uns auf ein normgerechtes Feuerwehrhaus“, sagt der Ortsbürgermeister und stellvertretende Ortswehrleiter, Jens Remler.

Komplett neuer Bauablauf

Der zuletzt auf Sommer 2021 angesetzte Baustart hatte sich jüngst noch einmal verschoben. Die Verwaltung habe Mühe gehabt, Firmen zu finden, deren Auftragsbücher noch Lücken haben. „Wir haben natürlich genügend Kontakte, aber die sind alle gesättigt“, sagt Kurze.

Mit der für den Rohbau beauftragten Firma Kramer aus Merseburg habe man den Bauablauf komplett neu strukturieren und straffen müssen, weswegen es auf der Baustelle in Großgörschen auch eine Besonderheit geben wird: Vieles, was bei anderen Feuerwehren vor Ort betoniert wurde, wird hier jetzt als fertige Teile verbaut.

Die Betonteile werden dafür im Werk vorgefertigt und antransportiert. „Damit machen wir ein paar Wochen gut, mindestens drei bis vier“, sagt Kurze. So plant die Verwaltung, das Gerätehaus trotz des verspäteten Baustarts noch in diesem Jahr fertigzustellen.