Heike Bergström, Stadträtin in Lützen, steht in dem Garten an ihrem Haus in Lützen. Die 55--Jährige ist vor kurzem von der SPD- in die CDU-Fraktion gewechselt.

Lützen/MZ - Nachdem die Lützener Stadträtin Heike Bergström (parteilos) kürzlich von der SPD- in die CDU-Fraktion gewechselt ist und dafür auch das Verhalten ihrer ehemaligen Fraktionskollegen verantwortlich machte, regt sich in ihrer einstigen politischen Heimat Widerstand.

Nach Fraktionswechseln von Lützener Stadträtin: SPD-Vorsitz übt Kritik an einstiger Fraktionskollegin

Der SPD-Fraktionsvorsitzende von Lützen, Jens Wojtyschak, widerspricht Bergströms Aussagen, ihre Fraktionskollegen hätten sie übergangen: „Der Edeka war gar nicht Thema. Außerdem gab es seitens der Fraktion Gesprächsangebote, die nicht angenommen wurden.“

Der Vorwurf Bergströms, ihre SPD-Fraktionskollegen hätten in einer Fraktionssitzung ohne sie über den Edeka-Umzug diskutiert, sei falsch, so Wojtyschak weiter. „Wir haben in der Fraktionssitzung den Stadtrat besprochen. Edeka stand dort gar nicht auf der Tagesordnung“, sagt er. Die nachfolgende Bauausschusssitzung - in welcher der Edeka tatsächlich Thema war - sei damals gar nicht zur Sprache gekommen.

Bedauern über Fraktionswechsel

Doch die Fraktionssitzung war wohl nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. So fühlt sich Wojtyschak mit dem Ausscheiden Bergströms zwar „vor vollendete Tatsachen gestellt“, ihr Fraktionswechsel sei aber vorhersehbar gewesen, sagt er. Seitdem sich der Edeka-Umzug zum emotionalen Politikum entwickelt hat, sei die Kommunikation zwischen Bergström und der restlichen SPD-Fraktion stark eingeschränkt gewesen. Laut Wojtyschak habe es von der Fraktion aus Gesprächsangebote gegeben, die von Bergström aber nicht angenommen worden seien.

Wojtyschak bedauere den Wechsel Bergströms zur CDU, da er bei anderen stadtpolitischen Fragen eine hohe Schnittmenge mit ihr sieht. So habe man in den vergangenen zehn Jahren beispielsweise beim Thema Freie Gesamtschule oder Sommerbad an einem Strang gezogen. Da es in der SPD in der Tat keinen Fraktionszwang gibt, hätte Bergström ihre Meinung zum Edeka-Umzug auch weiter konsequent vertreten können, ohne deswegen die Fraktion verlassen zu müssen.

Mehr Sachlichkeit beim Thema Edeka gewünscht

„Wenn 90 Bausteine passen und zehn nicht, finde ich das einen überraschend harten Schritt und Schnitt“, sagt er. Der wiege umso schwerer, da Bergström erst kürzlich wieder über ein SPD-Mandat in den Stadtrat gekommen ist. „Auch wer kein Parteibuch hat, partizipiert an den Möglichkeiten, die die Partei bietet“, sagt er. „Jetzt wegen einer Thematik zu wechseln, ist für mich keine Vertrauensbasis.“

Ferner warb Wojtyschak beim Thema Edeka für mehr Sachlichkeit und in puncto Petitionsausschuss - Bergström kämpft hier aktuell mit ihren neuen CDU-Fraktionskollegen gegen den Edeka-Umzug - für weniger emotionale Alleingänge. Auch Berg-ströms Bezug zur Lützener Kernstadt sieht er kritisch: „Es muss der Anspruch sein, das gesamte Stadtgebiet zu entwickeln und nicht zwischen Stadt und Ortsteilen zu trennen“, sagt Wojtyschak.