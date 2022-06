Nach Betrugsfällen zeigen sich Testanbieter im Burgenlandkreis empört

Seit rund einem Monat betreibt Heiko Frischleder eine Corona-Teststation in der Kleinen Kalandstraße in Weißenfels.

Weissenfels/Zeitz - In den vergangenen Tagen sind in Deutschland mehrere Fälle von Abrechnungsbetrug bei Coronatests ans Licht gekommen. Im Burgenlandkreis sind solche Fälle nicht bekannt, sorgen aber für Empörung bei den hiesigen Testanbietern. „Dass mit dem Wohlbefinden der Menschen betrügerisch gehandelt wird, um Profit zu schlagen, ist unerhört“, sagt der Weißenfelser Unternehmer Heiko Frischleder. Seiner Meinung nach müsse bei den Betrugsfällen hart durchgegriffen werden. Er ist einer der wenigen privaten Testanbieter im Burgenlandkreis und betreibt seit rund einem Monat eine Corona-Teststation in seinem Fotostudio.