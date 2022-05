Muss der Schuljahrgang 2022/23 im Burgenlandkreis fusionieren?

Das Agricolagymnasium in Hohenmölsen wird sich in dem Schuljahr 2022/23 wohl auf eine Kooperation mit einem anderem Gymnasium einstellen müssen.

Hohenmölsen/MZ - Das Agricolagymnasium in Hohenmölsen wird sich in dem Schuljahr 2022/23 wohl auf eine Kooperation mit einem anderem Gymnasium einstellen müssen. Betroffen ist die Jahrgangsstufe elf. Wie der Burgenlandkreis als Träger des Gymnasiums auf MZ-Nachfrage mitteilte, erfüllt diese Klassenstufe der Einrichtung in eben jenem Schuljahr nicht die Mindestschülerzahl, die derzeit bei 75 liegt. Voraussichtlich wird es im Schuljahr 2022/23 nur 49 Elftklässler am Agricolagymnasium geben.