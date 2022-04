Müll und Orchideen-Klau - Umweltfrevel im Naturschutzgebiet

Meineweh - Die Idylle könnte schöner kaum sein. Die Natur zeigt sich in sattem Grün. Feld- und Wiesenblumen bilden dazwischen erfrischende Farbtupfer. Eine Nachtigall stimmt ihr Lied an, und auch ein Pirol zeigt seine sängerischen Qualitäten. Nur ein Rehbock fühlt sich aufgeschreckt und stört mit seinem Geschrei hin und wieder den Gesang der Vögel. So präsentiert sich das Naturschutzgebiet Heideteiche bei Meineweh in diesen Tagen Spaziergängern und Naturfreunden.