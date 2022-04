Mondsee wird immer wieder Opfer von Vandalismus

Der Erholungspark wird immer mehr Opfer von Vandalismus. Warum die Chefin an die Öffentlichkeit geht und wie Polizei und Ordnungsamt reagieren.

Bänke sind am Mondsee wie Schilder ein beliebtes Ziel von Vandalen.

Hohenmölsen - Die jüngsten Berichte sorgen für Kopfschütteln bei der Geschäftsführerin des Erholungsparks Mondsee. Eine Frau wurde vor zwei Tagen in der Nähe des Campingplatzes fast von einem Motorradfahrer überfahren, der unerlaubt durch das Gelände gebrettert war, wie Cornelia Holzhausen der MZ sagt. Zustände wie diese sind leider keine Seltenheit mehr in dem Hohenmölsener Erholungspark. Die Geschäftsführerin berichtet von unbelehrbaren Jugendlichen, die mit Mopeds und Cross-Rädern illegal das Gelände durchfahren - ohne Rücksicht auf Verluste. „Letztens ist einer mit einem Cross-Rad am Strand langgefahren“, sagt Cornelia Holzhausen. Dabei zeigen Schilder klar und deutlich, dass die Wege nur zu Fuß oder mit Fahrrädern befahren werden dürfen.