Mondsee bei Hohenmölsen: Regen und Brunnen lassen Pegel wieder steigen

Wie viele Liter Wasser seit Beginn der Flutung in das Gewässer geflossen sind.

Hohenmölsen/MZ - Im Oktober vergangenen Jahres war es soweit: Nach jahrelanger Planung konnte ein Tiefbrunnen unweit des Mondsees in Betrieb genommen werden. Seitdem wird rund um die Uhr Grundwasser in den See geschöpft.