Mit diesen Events will der Imbiss-Betreiber am Mondsee Besucher anlocken

In dem Erholungspark gibt es seit Sommer einen neuen Imbiss. Der Betreiber ist keine Unbekannter. Welche neuartigen Veranstaltungen geplant sind.

Zum Angebot des neuen Imbiss? am Mondsee gehören Pizza und Flammkuchen aus dem Steinofen, Mitarbeiter Florian Amberg präsentiert eine Auswahl.

Hohenmölsen/MZ - Das Wetter an diesem Dienstagvormittag ist nicht nach dem Geschmack von Gerald Angermann. Es regnet in Strömen am Mondsee. Dennoch haben sich ein paar Gäste auf den Ankerplatz verirrt - dort, wo der Gastronom seit Juni einen neuen Imbiss betreibt.