Mit der Kindersachenbörse zu neuen Trikots

Warum die Farbe für die Jugendfußballer in Kretzschau schnuppe war.

Kretzschau/MZ - „Wegen Corona gab es Lieferprobleme. Deswegen habe ich bei der Farbe genommen, was ich bekommen konnte“, sagt Christian Gebert. Der Jugendwart des SV Kretzschau, dessen D-Junioren-Fußballer zusammen mit der Droyßiger SG in einer Spielgemeinschaft spielen, hat der Mannschaft eine komplett neue Ausrüstung besorgt. In einem knalligen Orange, statt dem gewünschten Blau - den Vereinsfarben der Kretzschauer. „So fühlen sich die Droyßiger vielleicht auch ein bisschen wohler, denn deren Vereinsfarbe ist ja rot“, sagt Gebert mit einem entwaffnenden Lächeln.