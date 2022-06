Mit dem Fahrstuhl zum Hausarzt: Wie es Patienten in Teuchern ab sofort leichter haben sollen

Teuchern/MZ - Ein neuer Fahrstuhl ist in Teuchern seiner Bestimmung übergeben worden. Er ist in einem neuen Anbau an der ehemaligen Schule in der Straße des Friedens installiert worden. In diesem Gebäude befinden sich auf zwei Etagen die Gemeinschaftspraxen von Thomas und Jacqueline Schumann und auf einer weiteren Etage das Büro des Dienstleistungszentrums Alternatives Energiezentrum.

