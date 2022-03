Mit Bussen an die Grenze: Wie der Burgenlandkreis Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen will

In der Kita „Kleeblatt“ in Weißenfels ist am Montag eine Spendenaktion für Flüchtlinge angelaufen. Mit selbst gemalten Ukraine-Flaggen und in verschiedenen Sprachen wird auf die Aktion aufmerksam gemacht (Seite 9).

Weissenfels/MZ - Die Stimme von Walodja Pantiv ist brüchig, er ringt mit den Tränen. Immer wieder muss der Musiker, der am Montag zur Pressekonferenz im Landratsamt in Naumburg sitzt, seine Ausführungen unterbrechen. Er ist Trompetenlehrer an der Kreismusikschule und lebt schon lange in Deutschland. Doch mit seiner ukrainischen Heimat fühlt er sich eng verbunden, sagt er. Zahlreiche seiner Verwandten und Freunde würden dort in diesen Momenten um ihr Leben fürchten, obwohl das bis vor kurzem niemand für möglich hielt. „Auch ich habe den Warnungen nicht geglaubt. Diesen Wahnsinn kann man nicht glauben“, sagt er.

Doch nun sei der „Wahnsinn“ in Europa angekommen. Walodja Pantiv erhalte seitdem ständig Anrufe von Bekannten, die fragen, wie sie den Menschen in der Ukraine helfen können. Einer dieser Bekannten ist Götz Ulrich (CDU), Landrat des Burgenlandkreises. Gemeinsam mit Pantiv, dessen Kontakten in die Ukraine und den Bürgen im Burgenlandkreis wird jetzt eine Solidaritätsoffensive gestartet: Es braucht Spenden, in Form von Geld und Hilfsgütern, wie etwa Decken. Und es braucht Unterkünfte für die erwarteten Geflüchteten, die im Kreisgebiet aufgenommen werden sollen. Ein Teil der fliehenden Ukrainer soll dafür mit Bussen der Personenverkehrsgesellschaft Burgenlandkreis (PVG) an der deutsch-polnischen Grenze abgeholt und in den Burgenlandkreis gebracht werden.

Mit Bussen an die Grenze

Die Absprache dazu habe der Landrat am Wochenende mit der PVG als kreiseigener Gesellschaft getroffen. „Die Busse stehen abfahrbereit da, sobald die Kontaktpersonen in Polen das Okay geben“, sagt Ulrich. Doch eben diese Kontaktpersonen, die im polnisch-ukrainischen Grenzgebiet einen Austausch vermitteln können, fehlen im Moment noch. Um diese wichtigen Kontakte zu bekommen, ruft Ulrich alle Bürger im Kreis dazu auf, ihre Infos über das Bürgertelefon dem Kreis mitzuteilen.

Konkret stelle die PVG drei Reisebusse mit jeweils 45 Plätzen bereit, bestätigt PVG-Geschäftsführer Lutz Däumler auf MZ-Nachfrage. Dazu kommen sechs Busfahrer, die jeweils zu zweit die etwa 1.200 Kilometer lange Strecke bis zur Grenzregion zurücklegen. „Vor Ort wird dann eine Nacht im Hotel übernachtet. Am nächsten Tag geht es mit den Menschen aus der Ukraine zurück nach Deutschland“, sagt Däumler.

Um die Geflüchteten im Kreisgebiet unterzubringen, werden jetzt Quartiere gesucht. Am Wochenende hätten den Landrat dafür schon private Anmeldungen erreicht. „Wir freuen uns über jedes Angebot, wissen aber noch nicht, wie viel gebraucht wird“, so Ulrich. Neben entsprechenden räumlichen Voraussetzungen sei es wichtig, dass die Unterkünfte einigermaßen zentral liegen und an Einkaufsmärkte und den ÖPNV angebunden sind.

Ferner habe Ulrich die Gemeinden im Kreis gebeten, öffentliche Räume zur Verfügung zu stellen. Für etwa 200 Personen habe man schon etwas gefunden, sagt Ulrich. So könnten Menschen etwa in einem ehemaligen Seniorenzentrum in Naumburg untergebracht werden, das dafür aktuell hergerichtet werde. Auch ein Hotel in unmittelbarer Nähe könnte zu diesem Zweck angemietet werden, so dass hier eine „zentrale Anlaufstelle“ im Burgenlandkreis entstehen könnte, so der Landrat.

Spenden benötigt

Darüber hinaus werden Spenden benötigt, allen voran in Form von Geld. Das soll vor allem der Notfallklinik in Kiew zugutekommen, in welcher die Schwester vom Trompetenlehrer Pantiv arbeitet. Die junge Anästhesistin und ihr Kind seien seit Kriegsbeginn nicht zuhause gewesen und würden die Nächte zwischen den Operationen in der Klinik schlafen, berichtet er. Das Krankenhaus sei überlastet. Pantiv bat um finanzielle Unterstützung für die medizinische Versorgung der „zahllosen Verletzten“ in der ukrainischen Hauptstadt.

Auch ehrenamtliches Engagement und Sachspenden seien willkommen. Welche Sachen besonders gebraucht werden, müsse noch herausgefunden werden. Möglich seien etwa wärmende Decken oder auch Kommunikationstechnik wie Telefone, sagt Ulrich. „Und etwas für Kinder. Es sind sehr viele“, ergänzt Pantiv. Die Sachen sollen dann bei den vier Impfzentren im Kreis abgegeben werden können. Nähere Infos gibt es über das Bürgertelefon.

Zur Solidarisierung mit der Ukraine lädt die Kreisverwaltung außerdem an diesem Dienstag, ab 18.30 Uhr, zu einer „Friedenskundgebung“ auf den Markt in Naumburg ein. Sprechen werden neben Politkern auch zahlreiche Unterstützer, etwa von der evangelischen und katholischen Kirche und des Deutschen Gewerkschaftsbunds.

Informationen gibt es am Bürgertelefon unter 0800/3330013. Angebote können auch per Mail an buergertelefon@blk.de unterbreitet werden. Die IBAN-Nummer des Spendenkontos lautet: DE24800530001131053261 mit dem Verwendungszweck: „Spende für die Ukraine“