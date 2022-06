Mit Beton und Stahl: Wie die neuen Bänke in Goseck gegen Diebe gesichert sind

Goseck/MZ - Hilmar Panse reicht es. Der Bürgermeister von Goseck ist genervt von Langfingern, die sich in seiner Gemeinde zu schaffen machen. In den vergangenen Jahren hätten es Diebe auf Sitzgruppen abgesehen. „Eine stand in Goseck am Pflaumenweg, in Richtung Sonnenobservatorium. Die andere stand am Rohrteich-Weg in Markröhlitz“, sagt er. Beide seien nicht gesichert gewesen. „Das war auch nicht nötig, früher wurden sie nicht geklaut“, sagt er. Doch die Zeiten hätten sich geändert und entsprechende Maßnahmen müssten folgen. So hat Bürgermeister Panse jetzt zwei neue Sitzgruppen angeschafft - mit besonderer Diebstahlsicherung.

