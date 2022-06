Millionenschaden nach Scheunenbrand - Feuerwehr dankt Helfern

Flammen vernichten in der Nacht zum Mittwoch eine Scheune mit wertvollem Inhalt. So hoch ist der entstandene Sachschaden.

Eine große Scheune ist in der Nacht zum Mittwoch in Geußnitz abgebrannt. Die Polizei spricht von einem Schaden in Höhe von einer Million Euro.

Geussnitz/MZ - Brandgeruch zieht am Mittwochvormittag durch Geußnitz. Am Ende des Rödener Weges züngeln immer wieder Flammen im Stroh, steigt dicker Qualm in den Himmel. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen. Andere wischen sich Schweiß und Ruß von der Stirn, kämpfen gegen Erschöpfung und Müdigkeit. Hinter ihnen liegt eine lange und heiße Nacht: Der Großbrand in der Zeitzer Ortschaft Geußnitz hat nicht nur die Zeitzer Feuerwehr über Stunden in Atem gehalten.