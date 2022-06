Mieter in Lützen sollen plötzlich das 15-Fache für Nebenkosten nachzahlen

Das Wohngebiet an der Martzschstraße in Lützen wird überwiegend von der Wohnbau Lützen GmbH vermietet.

Lützen/MZ - Als Isabel Kerting Ende Juli die jährliche Abrechnung ihrer Mietnebenkosten in den Händen hält, staunt sie nicht schlecht: Das erste Mal seit zehn Jahren soll sie etwas nachzahlen - und dann gleich 433 Euro. Der Großteil davon entfällt auf den Kostenpunkt „Gartenpflege“. Hat sie dafür im Jahr 2018 noch 27,15 Euro bezahlt, soll es jetzt mit 413,05 Euro mehr als das 15-Fache sein. Doch wenn die 31-Jährige aus ihrem Fenster an der Martzschstraße in Lützen schaut, hat sich an den Grünflächen vor ihrem Haus nichts verändert. Auch einen Aushang oder einen Brief an die Mieter, der über die sprunghaft gestiegenen Kosten informiert, habe weder sie noch ihre ebenfalls betroffenen Nachbarn erhalten. Auf Nachfragen bei der Vermietung erhält sie keine Antwort.