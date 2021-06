Mehrere Verletzte nach Unfallserie auf der A9 nahe Kreuz Rippachtal

Haale (Saale) - Auf der Autobahn A9 hat sich am Samstagvormittag eine Unfallserie ereignet. Wie die Leitstelle des Saalekreises berichtete, kippte zunächst in Fahrtrichtung Berlin in Höhe der Anschlussstelle Bad Dürrenberg ein Wohnwagen um. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Sie kamen per Rettungshubschrauber zur Behandlung in eine Leipziger Klinik.

Wenig später stießen gut 1000 Meter entfernt auf der Gegenfahrbahn drei Fahrzeuge zusammen. Auch hier gab es zwei Verletzte. Anschließend fuhr wiederum in Fahrtrichtung Berlin zwischen dem Kreuz Rippachtal und der Abfahrt Bad Dürrenberg ein Auto unter einen Lastwagen. Dabei gab es ebenfalls Verletzte. Genauere Angaben zu Anzahl und der Schwere der Verletzung lagen der Leitstelle am Nachmittag noch nicht vor. Aufgrund der Rettungsmaßnahmen kam es auf der A9 zu Staus und Verkehrsbehinderungen. Gegen 14 Uhr wurden alle Fahrspuren wieder freigegeben, der Verkehr rollte wieder an. (mz/dsk/rob)