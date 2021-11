Mehrere Schwerverletzte bei Unfall auf Kreisstraße 2223 bei Obersiedel

Droyssig/MZ - Auf der Kreisstraße 2223 auf Höhe des Abzweigs Obersiedel kam am Samstagabend gegen 20 Uhr der Fahrer eines Ford in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte schließlich seitlich mit einem am rechten Fahrbahnrand stehenden Baum.

Im Wagen befanden sich drei Insassen, welche alle schwer verletzt in verschiedene Kliniken gebracht wurden. Am verunfallten Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Unfallursachenermittlung läuft und dauert an, informierte die Polizei am Sonntag.