Material aus Schulzeiten gesucht: Wie Bürger aus Muschwitz bei der neuen Ausstellung im Dorfgemeinschaftshaus helfen können

Muschwitz/MZ - Schule ist ein Thema, mit dem die allermeisten Menschen etwas anfangen können. Denn ob jung oder alt, früher oder später haben alle irgendwann einmal die Schulbank gedrückt. Gerade auch die Lützener Ortschaft Muschwitz hat eine bewegte Schulgeschichte. Zu unterschiedlichen Zeiten wurde in verschiedenen Gebäuden diverse Schulformen unterrichtet, bis 2004 die letzte Grundschule im Dorf schloss. Entsprechend viel gibt es zu erzählen und entsprechend reichhaltig ist das Material an Fotos, Unterlagen, Zeugnissen, Schulbüchern, Karten und Co., das einen Einblick in die Geschichte gibt. Grund genug für den Muschwitzer Kulturverein „Wurzel & Werk“, das Thema Schule als Leitmotiv für die nächste Ausstellung im Dorfgemeinschaftshaus zu wählen.

