Maskierte Unbekannte sprengen Geldautomaten in Stößen und flüchten mit Beute

Stößen - Am Freitagfrüh kurz nach 03.00 Uhr ist in der Naumburger Straße in Stößen in einer Filiale der Sparkasse Burgenlandkreis ein Geldautomat gesprengt worden. Wie die Polizei mitteilte, flüchteten die unbekannten maskierten und dunkel gekleideten Täter mit einem Pkw. Sie erbeuteten Bargeld in bisher unbekannter Höhe. Zudem entstand erheblicher Sachschaden am Gebäude, so die Polizei.

Die Kriminalpolizei in Halle hat die Ermittlungen aufgenommen. Kriminaltechniker sicherten vor Ort Spuren, welche nun ausgewertet werden müssen.

Die Polizei bittet um Hinweise und sucht Zeugen. Wer kann sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tätern geben? Wer hat im Vorfeld der Tat Beobachtungen gemacht (Personen, Fahrzeuge), die mit der Straftat im Zusammenhang stehen könnten?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Halle (Saale) unter der Rufnummer 0345/224-1291 entgegen.