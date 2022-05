Märchen in Nessa: Das sind die neuen Attraktionen im Gutspark

Teuchern/Nessa/MZ - Von der „Weißen Frau“, welche den Gutspark in Nessa beschützt, hatten sie zwar alle schon gehört. Doch jetzt staunten die Kinder der Kita „Kleine Blaustrümpfe“ in Nessa nicht schlecht. Denn seit wenigen Tagen ist die Sagenfigur in Leibesgröße zu bestaunen. Als Holzskulptur steht sie am Eingang des Nessaer Gutsparks, ist durch ihren weißen Anstrich schon von weitem sichtbar. Der Clou: „Die Farbe leuchtet sogar im Dunkeln“, so Ortsbürgermeisterin Adelheid Lukas. „Dadurch ist die Figur auch in der Dämmerung zu sehen.“ Denn der Sage nach erscheint die Weiße Frau in Vollmondnächten am Bach Nessa, der durch den Ort fließt. Doch sie ist nicht allein: Insgesamt sieben aus Holz geschnitzte Figuren wurden in den vergangenen Wochen im Park aufgestellt. Neben der „Weißen Frau“ stehen Igel, Schnecke, Fisch, Biber und Schwein verteilt im Park. Und: Auf dem Quellstein der Nessa sitzt ein hölzerner Wassergeist, der den Bach beschützen soll.