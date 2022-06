Mangel an Klassenräumen in Lützen - Schulstart in der Blechkiste

Aus Mangel an Klassenräumen müssen die neuen fünften Klassen an der Freien Gesamtschule in Lützen in Container ausweichen. Welche Probleme das bringt.

Lützen/MZ - Nein, es ist ausnahmsweise mal nicht vornehmlich das Corona-Virus, was den Start in das neue Schuljahr zur Belastungsprobe macht. An die noch verbliebenen pandemiebedingten Einschränkungen, wie Maske-Tragen, Kohorten-Bildung oder Schnelltests, habe man sich an der Freien Gesamtschule „Gustav Adolf“ in Lützen inzwischen so gut es geht gewöhnt, sagt Schulleiterin Anke Littmann. Für Kopfschmerzen sorgen stattdessen die Klassenräume. Die sind zwar ausgestattet mit modernster Technik, doch entweder nicht nutzbar oder in zu geringer Anzahl vorhanden. Bis das Raumproblem gelöst ist, müssen die Schüler in Containern lernen - und das kann dauern.