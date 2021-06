Lützen baut mit Hochdruck an neuen Parkplatzbau

Lützen - Wer derzeit die Gustav-Adolf-Gedenkstätte oder die Tiergehege im Martzschpark besuchen will, muss ein Stück laufen. Die nächstgelegenen Parkplätze befinden sich an der Pferdekoppel stadteinwärts. Immerhin gibt es aber einen Fußweg.

Ursprünglich war geplant, den neuen Parkplatz schon so herzurichten, dass er als Provisorium für bis zu 50 Pkw genutzt werden kann. Als darüber im März während einer Bauanlaufberatung gesprochen wurde, hatte natürlich niemand ein Unwetter im Hinterkopf, wie es am 6. Juni niedergegangen ist. Es hatte binnen kurzer Zeit Lützener Straßen, Keller und auch jene Grube an der Gedenkstätte geflutet, die Archäologen Anfang 2018 nach Grabungen hinterlassen hatten.

Unwetter beeinflusst Arbeiten an Parkplätzen

Nun sollte das Areal so aufgefüllt und beschottert werden, dass hier Fahrzeuge parken können. Nach dem Gewitter hatte man zunächst damit begonnen, das Wasser abzupumpen. Außerdem war ein Bodenaustausch notwendig. Damit waren die Mitarbeiter der Tollwitzer Kies - und Recyklingwerke auch am vergangenen Freitag noch beschäftigt und brachten unzählige Fuhren Kies vor Ort.

Allerdings sollen nun die Ergebnisse eines Baugrundgutachtes ausgewertet werden. Dafür seien noch etliche Tage nötig, hieß es im Rathaus. Das aber wird den ersten Spatenstich am 2. Juli nicht gefährden. Inzwischen wird das Betonpflaster des alten Parkplatzes entfernt, denn in den nächsten Monaten entstehen an dieser Stelle der Rohbau des Erweiterungsbaus der Gustav-Adolf-Gedenkstätte. (mz)