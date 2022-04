Leidensdruck wegen kaltem Entzug: Bekommt Kretzschauer Chance auf eine Entziehung?

Halle (Saale)/Kretzschau - Der Hauptangeklagte in dem Prozess wegen massiven Drogenhandel vor dem Landgericht in Halle könnte bei einer Verurteilung in eine Entziehungsanstalt eingewiesen werden. Das stellte zumindest die Große Strafkammer bei ihrer ersten Einschätzung über das Strafmaß in Aussicht. „Wir haben Anhaltspunkte, die für eine Entziehung von seiner Drogen- und Alkoholsucht sprechen“, meinte die Vorsitzende Richterin. Der 42-Jährige aus der Gemeinde Kretzschau hatte mehrfach seine Probleme bekannt gemacht und auch, dass er unter dem kalten Entzug in der mittlerweile über einem halben Jahr laufenden Untersuchungshaft sehr leide.