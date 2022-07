Lehre beendet: Zuwachs im Handwerk

Droyßig/MZ - Jetzt geht es los: Arbeiten, Geld verdienen, Familie gründen, Pläne schmieden. Am Freitag erhielten 14 Anlagenmechaniker für Heizung, Sanitär und Klimatechnik ihre Gesellenbriefe und trafen sich zur feierlichen Freisprechung im Schloss Droyßig. „Berufe im Handwerk werden wieder mehr nachgefragt, denn 2018 standen wir nur mit acht Gesellen an gleicher Stelle“, sagt Innungsobermeister Klaus Andrae. Diese Abschlussklasse ist dabei eine ganz besondere. Mit Stefanie Peters hat es die erste junge Frau geschafft, die dreieinhalb Jahre der anspruchsvollen Ausbildung in der Firma Installation Zeitz zu absolvieren und ihre Prüfung zu schaffen. Mit einem Durchschnitt von 1,2 hat sie ihre Ausbildung beendet. „Als nächstes werde ich meinen Führerschein machen“, sagt Stefanie Peters. Dann könne sie auch voll in den Kundendienst einsteigen und selbstständig ein Firmenauto lenken.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<