Zorbau - Der Lebensmittelgroßhändler Chefs Culinar erweitert seinen Standort im Lützener Ortsteil Zorbau: Wie das Landeswirtschaftsministerium am Mittwoch bekannt gab, soll voraussichtlich bis Oktober 2022 im Zorbauer Gewerbegebiet eine zusätzliche Betriebsstätte mit Tiefkühllager und Bürobereich sowie etwa 40 neuen Arbeitsplätzen entstehen. Die Investitionssumme betrage rund 21,4 Millionen Euro.

Chefs Culinar beliefert von Zorbau aus Gastronomie und Großküchen wie zum Beispiel Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen sowie in Teilen Brandenburgs und Tschechiens mit Lebensmitteln. Der Neubau des zusätzlichen Tiefkühllagers soll dem gestiegenen Bedarf Rechnung tragen. Ein wesentlicher Grund für die Investitionsentscheidung sei die günstige Verkehrslage des Gewerbegebiets Zorbau an der B91 und an der A9 gewesen.

Lebensmittelgroßhändler Culinar erweitert Standort in Zorbau schafft 40

Laut Ministerium wird die Investition mit rund zwei Millionen Euro aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) gefördert. „Das ist ein starkes Bekenntnis für den Standort und umso erfreulicher, weil die Erweiterung im Braunkohlerevier stattfindet“, sagte Ressortchef Armin Willingmann (SPD). Man werde Investitionen, Ansiedlungen und Erweiterungen von Unternehmen sowie Investitionen in die wirtschaftsnahe Infrastruktur im Burgenlandkreis weiter unterstützen.

Noch im Sommer 2020 hatte das Unternehmen die Erweiterungspläne wegen des coronabedingten Umsatzeinbruches zunächst auf Eis gelegt. Nun scheinen die Aussichten wieder positiv zu sein: Laut Niederlassungsleiter Axel Busch gehe man von einem deutlichen Umsatzplus nach der Pandemie aus. Und Co-Niederlassungsleiter Dirk Jerxsen fügte hinzu: „Deswegen ist es erforderlich, in unsere Zukunft zu investieren und ein neues Tiefkühllager zu bauen. Die Arbeiten bei uns auf der Baustelle haben bereits begonnen.“ (mz)