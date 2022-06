Lebensbilder Lebensbilder : Die Köchin auf Rädern

Freyburg - Es birgt schon eine gewisse Ironie, dass Karin Reichard ihr 20. Dienstjubiläum in den „Altdeutschen Weinstuben Zum Künstlerkeller“ in Freyburg ausgerechnet am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, beging. Und dass sie infolge der Corona-Beschränkungen dennoch nicht arbeiten durfte, obwohl sie als Beschäftigte in der Gastronomie den Einsatz an Feiertagen, Wochenenden und in den Abendstunden ja total gewöhnt ist. „Es ist eine seltsame und schwierige Zeit“, sagt die Köchin und sieht angesichts der nun - endlich - angekündigten Lockerungen auch für ihre Branche einen Hoffnungsschimmer: „Bis zur Rente würde ich sehr gern hier ...