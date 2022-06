Lange Debatte ums Geld: Wo in Gutenborn investiert werden soll

Die Straße Damm in Heuckewalde soll saniert werden.

Drossdorf/MZ - Eine geschlagene Dreiviertelstunde diskutierten die Räte der Gemeinde Gutenborn in der jüngsten Versammlung über den ersten Entwurf des diesjährigen Haushaltsplanes, ehe Bürgermeister Stefan Leier (CDU) ein Ende fand. „Ich denke, dass wir jetzt einen ersten Weg gefunden haben, was wir in diesem Jahr angehen wollen“, meinte er. Aber er betonte auch, dass das noch nicht das Ende der Fahnenstange ist. „Ein ausgeglichener Haushalt ist nicht wichtiger, als unseren Pflichtaufgaben nachzukommen“, meinte er mit Blick auf die Finanzausstattung der Gemeinde.