Landrat des Burgenlandkreises bittet Kritiker der Coronapolitik: Bleiben Sie friedlich

Götz Ulrich wendet sich per Video an die Bürger der Region.

Zeitz/Naumburg/MZ - In seiner Neujahrsansprache hat Landrat Götz Ulrich (CDU) am Samstag all jenen Menschen gedankt, die in den zurückliegenden Monaten geholfen haben, die Gesundheit anderer zu schützen. Seinen Dank sprach Ulrich auch vor dem Hintergrund aus, dass die Coronapandemie, „die uns fast zwei Jahre in Atem hält, uns auch im Jahr 2022 weiter beherrschen“ werde. Konkret galt der Dank zum Beispiel Mitarbeitern in Arztpraxen, in Krankenhäusern, in Pflegeeinrichtungen und in Impfstellen.

Impfen steht im Burgenlandkreis im Mittelpunkt bei der Bekämpfung der Coronapandemie

Das Impfen, so Ulrich, werde auch 2022 im Mittelpunkt der Bemühungen zur Bekämpfung der Coronapandemie stehen. An Menschen, die die Coronapolitik und damit verbundene Maßnahmen sowie die Impfbemühungen kritisch sehen „und das laut zum Ausdruck bringen möchten“, richtete Ulrich die Bitte, das weiterhin friedlich zu tun. In diesem Zusammenhang dankte er der Versammlungsbehörde in der Kreisverwaltung und der Polizei, die mit „einer besonnenen Vorgehensweise dazu beigetragen haben, dass die Demonstrationen im Burgenlandkreis bisher ohne Eskalationen verlaufen sind“.

Mit Blick auf den Strukturwandel und auf den Ausstieg aus der Braunkohleverstromung sagte Ulrich, dass in der Region neue Arbeitsplätze und Perspektiven für die Kumpel im Revier benötigt werden. Dafür sei Zeit notwendig. Deshalb sei ein vorzeitiger, „nochmals vorgezogener Braunkohlausstieg auf das Jahr 2030 ein Problem für unsere Region“. Ohne zusätzliche Hilfen des Bundes sei ein vorzeitiger Ausstieg nicht zu bewältigen. Wichtig sei ihm, dass es im Burgenlandkreis in diesem Jahr mit dem Thema Mitteldeutsches Bergbaumuseum einen großen Schritt vorangehe. „Wir brauchen im östlichen Burgenlandkreis einen Ort, an dem die mitteldeutsche Bergbaugeschichte erzählt werden kann“, so Ulrich.

Historisches Gebäude in Zeitz wird nach Sanierung wiedereröffnet

Ulrich kündigte zudem für das Frühjahr, nach der Sanierung, die Wiedereröffnung des historischen Gebäudes des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Zeitz an. Starten solle im Herbst der Umbau der Arche Nebra. Ulrich erinnerte daran, dass in diesem Jahr im Burgenlandkreis zwei „große Jubiläen“ begangen werden. Das seien der 250. Geburtstag von Novalis und der 350. Todestag von Heinrich Schütz.

Ulrich wünschte den Bürgern Gesundheit, Glück und persönliches Wohlergehen. Die Neujahrsansprache wurde über die Videoplattform Youtube veröffentlicht.