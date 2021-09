Lagerhalle in Lösau vollständig niedergebrannt

Lösau - Zu einem Einsatz vonFeuerwehr und Polizei ist es am Mittwochmorgen in Lösau gekommen. Wie die Polizei mitteilte, meldeten Zeugen gegen 5 Uhr einen Brand in einer Lagerhalle. Die Einsatzkräfte übernahmen die Löscharbeiten und verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude.

Die Halle brannte vollständig nieder, verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.