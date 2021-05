Kurioser Streit um Platz an Laternen

In der Elsteraue hat die Gemeinde Wahlplakate abgenommen und im Keller der Verwaltung gestapelt. Was Kandidaten und Parteien davon halten.

Alttröglitz - Ein heftiger Streit ist im Landtagswahlkampf in der Gemeinde Elsteraue entfacht: Wie viele Plakate dürfen an einem Mast hängen? Das ist die Frage, an der sich Gemüter entzünde. Es wurden sogar zwei Anzeigen erstattet. Was ist los?

Parteien und Einzelbewerber haben in der Elsteraue das Aufhängen von Plakaten beantragt. In den Genehmigungen macht die Gemeinde verschiedene Auflagen. Demnach ist zum Beispiel das Plakatieren „innerhalb von 30 Metern vor und hinter Kreuzungen und Straßeneinmündungen, an Masten mit Verkehrszeichen, Ampelanlagen, Verkehrsleiteinrichtungen und Brückengeländern“ verboten. Dick gedruckt wird hervorgehoben: „An Masten an denen bereits ein Plakat befestigt ist, ist kein zweites Plakat anzubringen“. Doch die Realität sieht anders aus. Entlang der Bundesstraße 2 hingen an vielen Masten mehrere Plakate.

Die Gemeinde kontrollierte die Plakatierung und schrieb dem CDU-Kreisvorstand „ihre Partei hat bei der Wahlwerbung gegen die Auflagen der Plakatierungsgenehmigung verstoßen.“ Demnach hingen in Göbitz, Torna, Maßnitz, Tröglitz, Rehmsdorf, Döbitzschen, Traupitz und Minkwitz Plakate im Kreuzungsbereich. „In den Ortsteilen entlang der B 2 sowie in Tröglitz, Rehmsdorf, Döbitzschen und Minkwitz (Stand am 28.April) wurde doppelt plakatiert.“ Am Donnerstag forderte das Hauptamt der Gemeinde per Mail den CDU-Kreisverband auf, besagte Plakatierung bis Sonntag, 2. Mai, zu entfernen. Offensichtlich geschah das nicht. Daraufhin haben Mitarbeiter der Gemeinde alle Plakate abgenommen und in den Keller der Verwaltung eingeschlossen. Denn im Kleingedruckten warnt die Gemeinde bereits, „bei Zuwiderhandlungen ... kostenpflichtig tätig zu werden.“

Mehrere Parteien gehen jetzt dagegen vor. Die FDP hat Strafanzeige erstattet. In einem Schreiben an die Gemeinde Elsteraue kommt sie zu dem Schluss „Dieses Verfahren stellt ihrerseits die Landtagswahl am 6. Juni gänzlich in Frage, da eine deutliche Wettbewerbsverzerrung vorliegt“, schreibt FDP-Kreisvorsitzender Maximilian Gludau. Er fordert die Gemeinde auf, die Plakate bald möglichst wieder anzubringen, denn durch die gerade erfolge Zustellung der Wahlbenachrichtigungen beginne bereits die Briefwahl. Gludau macht darauf aufmerksam, dass ihr Direktkandidat am 26. April als Erster seine Plakate gehängt und sich demzufolge an die erteilte Genehmigung gehalten habe. Andere Kandidaten seien gefolgt und hätten an Masten, wo bereits Wahlwerbung hing, weitere aufgehangen. Auch sei der FDP-Kreisvorstand als Antragsteller über das Abhängen nicht informiert wurden.

„Das Vorgehen der Gemeinde geht gar nicht“

„Das Vorgehen der Gemeinde geht gar nicht“, ärgert sich Kandidatin Katja Bahlmann (Die Linke). Sie hatte zum Beispiel in Tröglitz zwölf Plakate gehangen. Alle weg. „Weder ich noch der Kreisvorstand haben von der Gemeinde Informationen dazu erhalten und bis heute weiß ich nicht, wo die Plakate hingekommen sind“, ärgert sich Bahlmann. Sie hat Anzeige bei der Landeswahlleiterin erstattet. Diese bezieht sich auch darauf, dass die Linken ihre Plakate erst am 8. Mai hängen dürfen. So steht es in der Genehmigung vom 4. März. „Als wir telefonisch nachgefragt haben, wurde uns mündlich erlaubt, die Plakate schon eher zu hängen“, so Bahlmann.

Kreiswahlleiter Ralf Michel versteht die ganze Aufregung nicht: „Die Gemeinde hält sich lediglich an die von ihr erteilten Genehmigungen samt Auflagen.“ Und die Gemeinde teilt mit, man habe Hinweise erhalten, dass Parteien bei der Plakatierung gegen die Auflagen des Genehmigungsbescheides verstoßen haben. Daraufhin haben die Mitarbeiter des Fachbereiches Ordnungswesen Kontrollfahrten vorgenommen und die Plakate entfernt. (mz)