Kulturstiftung plant Dokumentation über Kraftwerk in Deuben

Hohenmölsen/Deuben/MZ - Das im Dezember geschlossene Braunkohlekraftwerk in Deuben soll der Nachwelt in Form eines Dokumentarfilms in Erinnerung bleiben. Hinter dem Vorhaben steckt die Kulturstiftung Hohenmölsen. Diese hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Bergbaugeschichte der Zeitz-Weißenfelser Region zu bewahren - im Fall des Deubener Kraftwerk soll dies in Form einer Dokumentation geschehen.