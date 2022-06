Kulturmanager des Burgenlandkreises geht in die Verlängerung

Was der 65-jährige Weißenfelser alles geleistet hat und warum er seine Arbeit noch ein weiteres halbes Jahr ausübt.

Der Saaleradweg und die Triennale - hier mit den Begleitbüchern dazu - liegen Johannes Kunze besonders am Herzen.

Weissenfels/MZ - Fotograf, Autor, Musiker - es gibt kaum einen Kulturbereich, in den Johannes Kunze zumindest hobbymäßig nicht hineingeschnuppert hat. Mit diesem vielfältigen Interesse und Engagement ist auch der Job, den er seit Jahren ausübt, naheliegend. Seit der Neugründung des Burgenlandkreises im Jahr 2007 ist der 65-Jährige dessen Kulturmanager. Nun könnte er eigentlich in den Ruhestand gehen. „Da aber noch kein Nachfolger gefunden ist, wurde ich gefragt, ob ich um ein halbes Jahr verlängere“, sagt der Weißenfelser. Ein Angebot, welches er sehr gern annahm, obgleich er in dem kommenden halben Jahr nur noch halbtags arbeiten wird.