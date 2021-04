Kritik am Haushalt auf Kosten der Enkel?

Rehmsdorf - Mehr als fünf Millionen Euro Kredit wird die Gemeinde Elsteraue aufnehmen. Davon sollen zum Beispiel das neue Feuerwehrgerätehaus in Tröglitz gebaut und zwei neue Feuerwehrautos gekauft werden. „Die Ortschaftsräte sind alle dazu gehört worden und es gab keine Anmerkungen“, sagte Bürgermeister Andreas Buchheim (parteilos) in der Haushaltsdebatte im Gemeinderat. Doch das scheint nicht korrekt zu sein, in Langendorf gab es zum Thema Haushalt gar keine Sitzung und Bornitz hat sehr wohl einige Projekte aufgeschrieben. Auch in Rehmsdorf findet diese Aussage wenig Gegenliebe.

„Als Ortschaftsrat haben wir uns sehr lange mit dem umfassenden Zahlenwerk beschäftigt und eine schriftliche Stellungnahme verfasst. Schade nur, dass sie nicht an die Mitglieder des Gemeinderates weitergeleitet wurde. Unsre Empfehlung an die Verwaltung lautet: unbedingt überarbeiten!“, sagt Thomas Heilmann (CDU), Ortsbürgermeister von Rehmsdorf. Der Haushalt ist nicht ausgeglichen. Die Gemeinde plant für die nächsten Jahre mehr Ausgaben als Einnahmen, so lautet die Warnung vom Ortschaftsrat in Rehmsdorf. Das kann nicht lange gut gehen, moniert Heilmann und macht besonders auf die Folgen einer Kreditaufnahme aufmerksam.

„Wir schauen immer sehnsüchtig auf die Förderprogramme des Strukturwandels“

„Natürlich sind die Bedingungen für Kredite aktuell sehr günstig, doch der beabsichtigte Kredit soll über 40 Jahre gehen, dann zahlen zwei Generationen unsere Schulden ab“, warnt der Ortsbürgermeister und macht ein Rechenbeispiel auf. Dabei geht er aktuell von 150.000 Euro aus, die die Gemeinde als Zinsen und Tilgung zahlen müsse. Doch sehr wahrscheinlich gebe es nach zehn Jahren, wenn die erste Zinsbindung auslaufen würde, deutlich höhere Zinsen. Demzufolge würde die Belastung für die Haushaltskasse der Gemeinde drastisch steigen.

Die Auswirkungen der finanziellen Schieflage der Elsteraue hält Heilmann für besorgniserregend. Denn die Gemeindekasse ist leer. „Wir schauen immer sehnsüchtig auf die Förderprogramme des Strukturwandels. Doch falls die Gemeinde jetzt tatsächlich Bewilligungen und Geld für Projekte bekommen würde, kann sie den notwendigen Eigenanteil dafür gar nicht mehr aufbringen“, sagt Heilmann. Neue Kredite könne die Gemeinde durch die schon bestehende Verschuldung vermutlich nicht mehr aufnehmen. Und so könnte die Gemeinde Elsteraue das Geld wahrscheinlich nicht gegenfinanzieren. Das wäre ein dramatisches Signal aus dem Kernrevier.

„Jetzt müssen wir den Bebauungsplan endlich in Angriff nehmen“

Als Beispiel nennt Heilmann den aktuellen Vorschlag aus seinem Dorf. Das Naturbad in Rehmsdorf soll ökologisch als Ort der Naherholung und der Bildung gestaltet werden. In diesem Falle liegt die Förderung bei tollen 90 Prozent. Bei knapp 150.000 Euro Kosten für das Projekt bleibt dennoch ein Eigenanteil von 15.000 Euro. „Keine Angst, wir haben das Geld als Ortschaftsrat, denn von der Gemeinde wurde uns schon signalisiert, dass es finanziell keine Unterstützung geben kann“, erklärt Heilmann. „Wie aber will die Gemeinde den Eigenanteil für größere Vorhaben aus dem Förderprogramm zum Kohleausstieg aufbringen?“, fragt sich Heilmann angesichts der hohen Verschuldung. Er befürchtet, dass man die Fördermittel nicht gegenfanzieren könnte und dieses Risiko wolle er nicht eingehen.

Auch Projekte finden im Haushalt keine Berücksichtigung. „Wir reden vom gewünschten Zuzug in unsere Dörfer. Deswegen wollen wir seit Jahren in Rehmsdorf ein neues Bebauungsgebiet in Angriff nehmen, aber nichts passiert“, sagt Heilmann. Denn Rehmsdorf ist ein wunderbarer Ort für junge Familien. Hier gibt es Kindergarten und Schule, Bäcker, Fleischer, Gastronomie und viele Handwerker. „Ein Gebiet haben wir. Jetzt müssen wir den Bebauungsplan endlich in Angriff nehmen“, fordert Heilmann. Auch in der Debatte um die Feuerwehren dürfe der Blick nicht nur auf Tröglitz gehen. „Unsere Feuerwehrleute haben ebenfalls keine Umkleide im Gerätehaus. Sie flitzen immer zum Bürgerhaus, ziehen sich im Keller um und rennen zum Gerätehaus zurück“, sagt Heilmann. (mz/Yvette Meinhardt)