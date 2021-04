Komasaufen im Burgenlandkreis: Mehr Kinder in Klinik

Zeitz - Die Zahl alkoholbedingter Klinikaufenthalte von Kindern und Jugendlichen ist im Burgenlandkreis gestiegen. Das Rauschtrinken bei Schülern bleibt ein Problem. Laut der Krankenkasse DAK-Gesundheit wurden im Jahr 2019 insgesamt 73 Kinder und Jugendliche nach einer Alkoholvergiftung in der Klinik behandelt. Laut dem Statistischen Landesamt stieg die Zahl der Betroffenen im Vergleich zu 2018 um 32,7 Prozent.

„Viele Jugendliche überschätzen sich und glauben, Alkohol gehöre zum Feiern und Spaßhaben dazu“, sagt Kathrin Lehmann von der DAK-Gesundheit. „Alkohol wirkt auf junge Menschen schneller, stärker und länger als auf Erwachsene. Deshalb ist das Komasaufen bei Jugendlichen eine gefährliche Tatsache. Wichtige Themen wie dieses sollten im Schulalltag diskutiert werden.“ Besonderen Anlass zur Sorge gibt der Alkoholmissbrauch bei Mädchen und Jungen in der Altersgruppe der Zehn- bis 15-Jährigen. In der Region mussten 17 Kinder in einer Klinik behandelt werden. (mz)