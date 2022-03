Prittitz/MZ - Zu einem Unfall ist es am Dienstagmorgen in Prittitz gekommen. Nach Angaben der Polizei war in der Possenhainer Straße eine Frau mit ihrem Pkw aus einem Grundstück auf die Straße gefahren und hat dabei das Fahrzeug dort nicht beachtet und war mit diesem kollidiert. Laut Polizei ist an beiden Autos Sachschaden entstanden, die Insassen sind bei dem Zusammenprall unverletzt geblieben.