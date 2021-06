Kita zieht in die Schule Wetterzeube um

Rat der Verbandsgemeinde entschließt sich einstimmig für doppelt soviel Platz für die Waldameisen in Wetterzeube. Warum es trotzdem Diskussionen gab.

Wetterzeube - Der Rat der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst hat sich einstimmig dazu entschlossen, dass ab dem 1. August die Wetterzeuber Kita Waldameisen in die unmittelbar benachbarte ehemalige Grundschule umzieht. Dort müssten für rund 10.000 Euro lediglich kleinere Schönheitsreparaturen vorgenommen werden. Ansonsten ist das Gebäude voll bezugsfähig. Im kommenden Jahr will die Verbandsgemeinde mit der Gemeinde Wetterzeube über einen Werteausgleich bezüglich des jetzigen Kita-Gebäudes verhandeln. Wie Verbandsgemeinde-Bürgermeister Uwe Kraneis (parteilos) erklärte, würden erst dann die Gutachten über den aktuellen Wert der Gebäude feststehen. „Ich bin mit Wetterzeubes Bürgermeister Frank Jacob aber überein gekommen, dass wir die Schule bis Ende des Jahres mietfrei nutzen können“, so Kraneis.

Vorab erklärte er, dass das Thema ausgiebig in den Ausschüssen behandelt worden sei und dass der Haupt- und Finanzausschuss den Beschluss ebenfalls einstimmig empfohlen habe. Doch eine Sitzung des Bauausschusses hat es in der jüngsten Beratungsfolge gar nicht gegeben. Und der Bildungs- und Sozialausschuss konnte nicht durchgeführt werden, weil dieser nicht beschlussfähig war. So gab es hier nur eine informelle Besichtigung der ehemaligen Schule (die MZ berichtete). Daran störte sich Evelyn Billing (DuGO). „Ich hätte mir auch gern die Örtlichkeit angeschaut. So sind für mich noch einige Fragen offen“, meinte sie.

„Das ist vor allem eine Frage der Qualität der Betreuung“

Doch diese konnten zu ihrer Zufriedenheit von der Verwaltung beantwortet werden. So beinhalten die veranschlagten Kosten auch die Sanierung der Sanitäranlagen. Und bezüglich der vermeintlich knapp bemessenen Außenfläche und der Spielmöglichkeiten konnte Billing von Fachbereichsleiterin Jenny Schuft beruhigt werden. „Auch kleinere Kinder können die beiden Holzspielgeräte problemlos benutzen. Der Sandkasten ist mobil und kann vor der Schule aufgestellt werden. Und der gepflasterte Weg wird schon jetzt als Rutschauto-Strecke von den Mädchen und Jungen benutzt“, so Schuft.

Für mehr Diskussion sorgte dagegen die gleichbleibende Betreuungszahl trotz doppelt so großer Innenfläche. Aktuell werden 13 Kinder in der Krippe und 27 im Kindergarten betreut. Daran soll sich auch nichts ändern, so Schuft. „Das ist vor allem eine Frage der Qualität der Betreuung. Durch das größere Platzangebot erhöht sich diese ja. Und wir wollen auf keinen Fall dafür woanders Plätze abbauen“, sagt sie. Sollten aber die Ratsmitglieder eine höhere Zahl wünschen, dann müsste mit einem entsprechenden Beschluss eine neue Betriebserlaubnis beantragt werden. „Ich finde es gut, dass wir unser Konzept mit dem erarbeiteten Qualitätshandbuch jetzt auch hier umsetzen können“, stimmte Stefan Leier (CDU) Schuft generell zu.

„Wir sollten diese Angelegenheit vielleicht an anderer Stelle noch mal neu beraten. So hätten wir wenigstens eine Option für die Zukunft. Und zehn Kinder mehr würden doch keine andere Einrichtung gefährden“, meinte dagegen sein Fraktionskollege Tilo Körner. Und Uwe Gewiese (AfD) fragte bei Jenny Schuft nach, ob es denn Anfragen gäbe, was diese mit Nein beantwortete. Arnd Czapek (CDU) schlug schließlich vor, eine neue Betriebserlaubnis mit fünf zusätzlichen Plätzen zu beantragen. Ratsvorsitzender Heiko Arnhold (ebenfalls CDU) hielt dagegen, dass das auch später noch mal diskutiert werden könne, da eine Erhöhung ja jederzeit möglich sei und beendete damit die Diskussion. (mz)