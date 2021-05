Weissenfels - Im Burgenlandkreis entspannt sich die Corona-Lage weiter. Über das Wochenende zählte die Kreisverwaltung lediglich vier Neuinfektionen im Zeitraum von zwei Tagen. Die Sieben-Tage-Inzidenz wird am Montag bei einem Wert von 23,48 liegen, prognostizierte der Landkreis anhand der ihm vorliegenden Daten.

Da die Sieben-Tage-Inzidenz im Burgenlandkreis nun schon seit fünf Tagen unter dem Wert von 50 liegt, sind am Sonntag weitere Öffnungsschritte in Kraft getreten. Diese ergeben sich aus Paragraf 13 der gegenwärtig gültigen Eindämmungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt. Demnach dürfen sich im öffentlichen Raum sowie bei privaten Zusammenkünften ein Hausstand mit höchstens fünf weiteren Personen treffen. Bei professionell organisierte Veranstaltungen sind 50 Personen zulässig. Das gilt beispielsweise für Messen und Ausstellungen. Wobei vollständig geimpfte und genesene Personen in der Rechnung nicht mitgezählt werden.

Niedrige Inzidenz: Kino und Theater können im Burgenlandkreis öffnen

In Theatern, Konzerthäusern und Kinos dürfen in geschlossenen Räumen nun höchstens 200 Personen, im Freien höchstens 300 Personen zusammenkommen. Aber auch in anderen Lebensbereichen gibt es weitere Öffnungen. Bei Sportveranstaltungen, Planetarien und Sternwarten dürfen in geschlossenen Räumen 50, im Freien 100 Personen anwesend sein. Wobei auch hier vollständig geimpfte und genesene Personen in der Rechnung außen vor sind. Auch Stadt- und Naturführungen mit höchstens 50 Teilnehmern sind gemäß der Eindämmungsverordnung im Burgenlandkreis wieder gestattet.

Diese nun erfolgten Lockerungen würden erst außer Kraft treten, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz im Burgenlandkreis an drei aufeinanderfolgenden Tagen wieder über einem Wert von 50 liegt. Gerade viele kulturelle Einrichtungen dürften die Entwicklung der Sieben-Tage-Inzidenz also auch in den kommenden Wochen weiter im Blick behalten. (mz)