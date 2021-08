Kinder üben in Trebnitz den Einsatz als Feuerwehrleute

(Foto: C. Gassmann)

Trebnitz-Siedlung/MZ - Spiel, Spaß aber auch wichtige Lerninhalte standen am Samstag auf dem Programm der Kinder- und Jugendfeuerwehren Deuben und Trebnitz. An diesem Tag fand für die derzeit 57 Mädchen und Jungen das jährliche Zeltlager auf dem Gelände des ehemaligen Wildbades in Trebnitz-Siedlung statt.

Dafür hatten die Organisatoren verschiedene Ausbildungsmaßnahmen für die Mädchen und Jungen vorbereitet. Beispielsweise trainierten die jungen Mitglieder eine professionelle Waldbrandbekämpfung. Um diese Übung durchführen zu können, hatten die Organisatoren eine Wasserversorgung über eine lange Strecke aus dem Tagebaurestloch Vollert-Nord aufgebaut. „Außerdem stand ein Erste-Hilfe-Kurs auf dem Programm“, erzählt Christian Gassmann von der Freiwilligen Feuerwehr Deuben. Das Zeltlager werde seit vielen Jahren jeden Sommer durchgeführt, damit die Kinder als Team zusammenwachsen können. „Später werden sie einmal in einem Löschzug sitzen, da ist es gut, wenn man sich kennt.“

Vom Können der Kinder überzeugte sich auch SPD-Landtagsabgeordneter Rüdiger Erben. „Ich bin immer wieder begeistert, wenn ich erlebe, wie erfolgreich die Kinder- und Jugendfeuerwehrwarte den Nachwuchs für unsere Feuerwehren entwickeln“, so der Politiker. „Der Anteil der Mädchen war dabei diesmal höher als der der Jungen.“ Laut Ortswehrleiter Gassmann ist der Anteil der Mitglieder der Kinderfeuerwehr in Deuben seit 2013 von 5 auf 44 gestiegen. In Trebnitz liege er konstant bei etwa 25 Mitgliedern.