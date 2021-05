Keine Weihnachtsmärkte im Burgenlandkreis?: Wo Advent mit Abstrichen noch möglich ist

Am Montag hat auch Naumburg die Reißleine gezogen. In der Kreisstadt wird es in diesem Jahr weder eine Eislaufbahn, noch einen Weihnachtsmarkt geben. Der städtische Fachbereichsleiter Armin Müller sprach von einer Entscheidung, die „schweren Herzens“ getroffen wurde, aber die doch die „einzige verantwortungsvolle Lösung sein kann.“

Auch das erste Adventswochenende, das statt der „Höfe“ als „Marienzauber“ organisiert werden sollte, fällt aus. „Das haben wir als Stadtverwaltung mit der Polizei, dem Burgenlandkreis, der Citymanagerin und dem Innenstadtverein übereinstimmend beschlossen“, so Müller.

Droht dem Burgenlandkreis aufgrund der zuletzt deutlich angestiegenen Corona-Infektionszahlen also ein Advent ganz ohne Weihnachtsmärkte? In Weißenfels darf noch auf ein besonnenes Beisammensein gehofft werden. Die Saalestadt hält nach wie vor an den Plänen für ihren Weihnachtsmarkt fest, so Kulturamtsleiter Robert Brückner am Montag.

Allerdings müsse die am 27. November geplante Eröffnung aufgrund der aktuellen Corona-Beschränkungen auf jeden Fall auf Anfang Dezember verschoben werden. Anders als in Naumburg soll es in Weißenfels auch die traditionelle Eisbahn auf dem Marktplatz geben.

In der Kreisstadt hat man sich bewusst dagegen entschieden, ein Kostenrisiko einzugehen. „Die Unsicherheit darüber, wie sich die Infektionszahlen entwickeln, hat nun dazu geführt, dass wir Planungssicherheit schaffen mussten. Das sind wir allen Händlern einfach schuldig“, argumentierte Fachbereichsleiter Müller. Die jetzige Entscheidung helfe, Stornierungskosten, vor allem für den Aufbau der Eisbahn, gering halten zu können.

Wie Weißenfels noch abzuwarten - das war für Naumburg keine Option. „Man gaukelt da, glaube ich, eine falsche Hoffnung vor“, sagt Müller. Selbst wenn es im Dezember leichte Lockerungen gäbe, wären die Einschränkungen fürs Schlittschuhlaufen oder für glühweinselige Weihnachtsmärkte mit Abständen und Masken wohl so hoch, dass kaum Geselligkeit aufkäme.

Tatsächlich droht Weißenfels zunehmend allein auf weiter Flur zu stehen. Auch in vielen kleineren Kommunen ist die Entscheidung gegen Veranstaltungen im Advent schon gefallen. So wird es Lützen weder die Schloss-Weihnacht am 26. November, noch den Glühweinmarkt am 12. Dezember geben. Schulleiterin Anke Littmann erklärte dies mit fehlendem Sicherheitsabstand im und am Schloss.

Das Lucia-Singen, bei dem eine Schülerin mit einer leuchtenden Kerzenkrone zu erleben ist, wurde auch bereits abgesagt. Lediglich in den Klassen und Gruppen wolle man etwas weihnachtliches Flair verbreiten. In Lützen hatte sich in der Vorwoche schon das Organisationsteam von Historischem Feuerwehrverein und Feuerwehr gegen den Glühweinmarkt entschieden. Wie Vereinsvorsitzender Herbert Schmahl begründet, hätte man die Auflagen nicht durchsetzen können.

In den Teucherner Ortschaften waren mehrere Weihnachtsmärkte am ersten Adventswochenende Ende November geplant, die aufgrund des Lockdowns nun ohnehin ausfallen. Auch der Weihnachtsmarkt in der Teucherner Innenstadt am dritten Advent wird nicht stattfinden. „Ursprünglich wollten wir die Weihnachtsmärkte in der Einheitsgemeinde mit entsprechenden Hygienekonzepten durchführen und hatten Alternativlösungen entwickelt“, sagt Teucherns Bürgermeister Marcel Schneider (parteilos).

„Aber aufgrund der aktuellen Pandemie-Entwicklung wäre es nicht zu verantworten. Wir bedauern das, aber wir wollen einen Beitrag dazu leisten, dass die Corona-Fallzahlen nicht steigen.“ Wie sich die Pandemie im Dezember entwickelt, sei zwar momentan nicht vorhersehbar. „Aber die Planungen und Vorbereitungen für eventuelle Events im Dezember müssten jetzt stattfinden. Das Risiko dafür ist zu groß und die Kosten nicht zu ersetzen.“

Doch neben den Weißenfelsern dürfen auch die Menschen in Hohenmölsen noch hoffen, dass ihr Weihnachtsmarkt nicht ganz abgesagt wird. Bürgermeister Andy Haugk (parteilos) kündigt eine Entscheidung für Mitte November an. Geplant wäre der Markt für das dritte Adventswochenende, also am 12. und 13. Dezember. Organisiert wird er seit Jahren von der Kirche sowie den Vereinen und Schulen der Stadt.

„Wir haben von den Verantwortlichen das Signal erhalten, dass es einen Weihnachtsmarkt geben soll“, so Andy Haugk. Bisher könne man sich in der Drei-Türme-Stadt vorstellen, Buden und Stände um die gesamte Stadtkirche am Altmarkt zu verteilen, um den Weihnachtsmarkt an sich zu entzerren und die Abstände zu erhöhen. „Das alles steht aber unter dem Vorbehalt der Verordnungslage“, so der Bürgermeister. (mz)