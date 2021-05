Keine Tests für Auswärtige in Zorbau?

Zorbau - Es war ein verhältnismäßig teurer Ausflug für Silvia Welsch. Die Bayerin war vorige Woche bei ihrem Lebensgefährten in Weißenfels. Angelockt von einem MZ-Artikel über das neue Domizil der Waschbären, haben die beiden den Heimatnaturgarten besucht, wie sie sagt. Doch während ihr Lebensgefährte für den Besuch zwei Euro bezahlt hat, beliefen sich die Kosten für Silvia Welsch auf 8,98 Euro.

Wohlgemerkt, den Heimatnaturgarten trifft keine Schuld. Der Eintrittspreis von zwei Euro sei günstig und mehr als gerechtfertigt, sagt die Frau aus dem bayrischen Zirndorf. Auch dass am Eingang ein negatives Corona-Testergebnis vorgezeigt werden muss, sei richtig. Nicht gerechtfertigt sei hingegen, dass sie zuvor für diesen Test zahlen musste, und das, obwohl seit März jeder Bundesbürger das Recht auf mindestens einen kostenlosen Corona-Test pro Woche hat. Davon wollten sie und ihr Lebensgefährte im Zorbauer Testzentrum Gebrauch machen. Bei ihm sei das auch problemlos möglich gewesen. Doch dann kam der Schock: Nachdem sie ihren Personalausweis vorgezeigt hat, sei Silvia Welsch mit den Worten abgewiesen worden: „Sie sind aus Bayern. Wir können Sie hier nicht testen.“

„In diesem Moment fühlte ich mich diskriminiert.“

Die Frau war fassungslos: „In diesem Moment fühlte ich mich vor meinem Lebensgefährten und den anderen wartenden Mitbürgern ganz allgemein wegen meines Wohnsitzes diskriminiert.“ Sie sei beruflich viel unterwegs und habe sich deshalb schon in mehreren Bundesländern testen lassen. „Doch sowas ist mir noch nicht passiert. Das lief immer und überall ohne Probleme.“ Silvia Welsch grübelt deshalb, „ob es sich um eine unbedachte Einzelfallentscheidung vor Ort handelte oder ob eine generelle Anweisung umgesetzt wurde.“ An einer landeseigenen Regelung Sachsen-Anhalts liegt ihre Zurückweisung im Zorbauer Testzentrum nicht. Denn wie die Kreisverwaltung des Saalekreises mitteilt, gibt es dort „keine Einschränkungen beim Testen. Es kann jeder kommen, der möchte.“

Und so äußert auch Silvia Welsch die Vermutung, dass der Fehler nicht beim Landkreis, sondern bei den Mitarbeitern vor Ort lag, die es womöglich schlicht nicht besser wussten. Es habe sich um einen Fehler gehandelt, heißt es schließlich von der hiesigen Kreisverwaltung. Inzwischen habe man Kontakt mit Silvia Welsch aufgenommen und sich bei ihr entschuldigt. „In unseren Testzelten werden auch Personen aus anderen Kreisen, Bundesländern oder auch Ländern getestet“, versichert die Kreisverwaltung. Was für die Tests gilt, gelte indes auch für die Impfungen. Denn wie die Kreisverwaltung weiter mitteilt, seien bis Dienstag 2.627 Personen geimpft worden, welche nicht im Burgenlandkreis wohnen.

Dass es neben den Testzentrum in Zorbau weitere Möglichkeiten gibt, sich kostenlos testen zu lassen, wusste Silvia Welsch nicht. So hat sie sich letztendlich in einer Apotheke einen kostenpflichtigen Corona-Schnelltest für 6,98 Euro gekauft, um mit dem negativen Befund den Heimatnaturgarten betreten zu dürfen. Und nach all ihrem Unmut über den Vorgang im Testzentrum hat immerhin dieser Besuch sie positiv gestimmt. „Der Heimatnaturgarten ist sehr schön und die Mitarbeiter nett und engagiert“, resümiert sie. (mz)