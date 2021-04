Keine kalten Füße mehr in Zorbauer Testzentrum

Zorbau - Es gab Tage in diesem Monat, da hat sich Mirko Scholler drei Paar Socken angezogen, um im Corona-Testzelt in Zorbau keine kalten Füße zu bekommen. Er gehört dort zu dem Malteser-Team, das für Bürger des Burgenlandkreises von Montag bis Freitag kostenlose Corona-Schnelltests durchführt. Die Ausstattung dafür stellt der Burgenlandkreis.

Keine kalten Füße mehr: Testzelt in Zorbau bekommt neue Heizung

Doch gerade in Sachen Heizung gab es da in den letzten Wochen wohl noch Luft nach oben. Denn alleine mit den vom Landkreis gestellten Gasheizern seien in dem Testzelt nie mehr als kühle zehn Grad Innentemperatur erreicht worden, berichtet Mirko Scholler. Die Heizer hätten zudem zu schlechter Luft geführt.

Seit dieser Woche ist das Problem nun behoben. Die Malteser, sein Arbeitgeber, hätten aus Magdeburg eine geeignete Zeltheizung geliefert, die über einen Schlauch warme Luft in das Testzelt bläst und so die Arbeitsbedingungen erheblich verbessert hat. „Jetzt sind wir glücklich. Es ist schön warm und alles ist gut“, erklärt Mirko Scholler.

Testzelt wurde Opfer von Vandalismus

Der Landkreis habe sich zudem um einen neuen Bodenbelag für das Zelt bemüht. Das Zelt ist nach Angaben von Landkreis-Sprecher Steven Müller-Uhrig übrigens schon das zweite, das in Zorbau errichtet wurde. Das erste sei zuvor Opfer von Vandalismus geworden.

Der Angriff auf das Zelt muss bereits über Ostern erfolgt sein. Zumindest berichtet Mirko Scholler, dass das Testzelt nach den Feiertagen sichtbar in Mitleidenschaft gezogen war. Die Malteser hätten es schließlich aus eigener Kraft besser ausgerichtet. Wer sich am Testzelt vergriffen hat, ist bis dato nicht bekannt.

Keine Voranmeldung für Corona-Test notwendig - jedoch eventuell Wartezeit

Laut Mirko Scholler erfreut sich das Angebot immer größerer Beliebtheit. Führten seine Kollegen und er in den ersten Tagen mal nur 20 Tests pro Tag durch, sei die Zahl zuletzt oft dreistellig gewesen. Am besten Tag hätten sich 180 Menschen testen lassen.

Eine Voranmeldung für einen kostenlosen Test, der in Zorbau über einen Abstrich mit einem Stäbchen im Rachenraum erfolgt, braucht es nicht. Gerade am Freitag würden viele das Angebot gerne vor dem Wochenende nutzen, hat Mirko Scholler beobachtet. An manchen Tagen bilde sich sogar schon vor der Öffnung um neun Uhr eine kleine Schlange von Testwilligen. (mz/Alexander Kempf)