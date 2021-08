Keine Entscheidung zu den Nutzungsgebühren für Grabstätten auf den Friedhöfen in Kretzschau

Kretzschau/MZ - Der Rat der Gemeinde Kretzschau konnte sich noch nicht darüber einigen, ob die Nutzungsgebühren für Grabstätten auf den Friedhöfen in den Ortsteilen künftig einmalig für die gesamte Nutzungsdauer bezahlt werden müssen. Ein entsprechender Beschluss wurde wegen zahlreicher offener Fragen zurückgestellt.

Änderung der Nutzungsgebühren für Grabstätten wegen wirtschaftlichen Standpunkten

Das lag vor allem daran, dass kein Vertreter der Verwaltung in der jüngsten Ratssitzung anwesend war, um eventuelle Unklarheiten aufzulösen. So hatte Daniel Buchwald (RuK) noch Fragen zur Kalkulation der neuen Preise, Stephan Henckens (Aktives Kretzschau) wollte dagegen wissen, wie viele Schuldner die Gemeinde Kretzschau bezüglich der Friedhofsgebühren habe.

Die Verwaltung der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst hatte neue Satzungen erarbeitet, da diese seit 2012 (Nutzung) und 2016 (Gebühren) bestehen und wirtschaftlichen Standpunkten entgegenstehen. In den Jahren 2017 und 2018 hatte die Gemeinde Kretzschau so ein Minus von jeweils ein paar tausend Euro erwirtschaftet, im vergangenen Jahr war der Saldo zumindest ausgeglichen. „Außerdem sollen die Satzungen an die der anderen Mitgliedsgemeinden angepasst werden, damit der Verwaltungsaufwand geringer wird“, erklärte Bürgermeisterin Anemone Just (CDU).

Jährliche Nutzungsgebühren für bereits bestehende Grabstätten sollen sich halbieren

Während die Friedhofssatzung vornehmlich textlich angepasst wird, enthält die vorgeschlagene Nutzungssatzung teilweise gravierende Änderungen. Allen voran, dass die Gebühren mit dem Abschluss eines Vertrages sofort fällig werden. So verteuert sich ein Reihengrab von bisher 600 auf 870 Euro, eine einzelne Wahlgrabstätte soll statt bisher 1.500 aber nur noch 1.150 Euro kosten.

Für Nutzer, die nicht aus der Gemeinde Kretzschau kommen, erhöhen sich die Gebühren um 50 Prozent. Und während Umbettungen aus Urnen-Gemeinschaftsgrabstätten nicht mehr zulässig sind, soll es eine neue Gebühr für Verstorbene bis zum fünften Lebensjahr geben. Die jährlichen Nutzungsgebühren für bereits bestehende Grabstätten sollen sich dagegen laut der Kalkulation der Verbandsgemeinde halbieren. Und die sonstigen Gebühren wie zum Beispiel für die Beräumung sollen deutlich günstiger werden.