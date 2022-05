Kein öffentliches W-Lan: Warum die Gemeinde Kretzschau auf 15.000 Euro Fördergelder verzichtet

Kretzschau/MZ - Das Thema freies W-Lan, also öffentlich und kostenlos zugängliches Internet, in der Gemeinde Kretzschau ist endgültig zu den Akten gelegt. Die Gemeinde hatte sich an einer Ausschreibung der Europäischen Union beteiligt, war als eine von 300 Kommunen in Deutschland ausgewählt worden und erhielt einen Gutschein über 15.000 Euro. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates aber entschied sich das Plenum einstimmig, diesen nicht einzulösen.

