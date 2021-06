Kein Geld für Radweg von Droßdorf nach Zeitz

Drossdorf - In das Vorhaben, einen Radweg von Droßdorf nach Zeitz zu bauen, ist offenbar noch keine Bewegung gekommen. In der jüngsten Sitzung des Gutenborner Gemeinderates fragte Andy Gentzsch (Bürgervereinigung) nach dem aktuellen Stand der Dinge. „Wir hatten die Verwaltung gebeten, Anträge auf Fördergelder in drei Programmen zu stellen. Einer davon hätte wohl bis Ende April gestellt werden müssen. Aber offenbar ist das nicht passiert“, erklärte Bürgermeister Stefan Leier (CDU) in Richtung Verbandsgemeinde-Bürgermeister Uwe Kraneis (parteilos).

Weniger Planen, vielmehr endlich anfangen

Dieser meinte dazu, „dass das keinen Sinn macht, solange die Stadt Zeitz nicht in einem gemeinsamen Projekt mit im Boot ist. Es geht dabei auch um den Tausch von Flächen. Vielleicht passiert da Ende September was“. Mit dieser Antwort war Leier ganz offensichtlich nicht zufrieden, denn er erklärte, dass ja schon längst eine Zustandserfassung abgefragt worden sei.

„Außerdem haben wir ein Radwegekonzept, in dem die Strecke von Droßdorf nach Zeitz enthalten ist. Vielleicht sollte man mal weniger vorplanen und stattdessen endlich mal anfangen, ein erstes Stück zu bauen, damit es mal vorangeht“, meinte der Gutenborner Bürgermeister. Da er auch Mitglied im Rat der Verbandsgemeinde (VG) Droyßiger-Zeitzer Forst ist, wolle er das Problem in einer der nächsten Sitzungen ansprechen. Auch wegen dem Integrierten gemeindlichen Entwicklungskonzept (IGEK), welches sich die VG mal gegeben hat und das nun auch mal umgesetzt werden sollte. (mz)