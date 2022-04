Katze beißt sich in den Schwanz

Nun also auch die Gemeinde Gutenborn. Aber im Endeffekt ist es fast egal, ob eine Mitgliedsgemeinde gegen die Umlagezahlung an ihre Verbandsgemeinde (VG) klagt. Denn am Ende nimmt man sich ja nur gegenseitig das Geld weg, es wird also nur umverteilt. Und das fehlende Geld müsste die VG dann wieder erneut umlegen. Die einzigen die von dem Rechtsstreit profitieren sind die Anwälte.