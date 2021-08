Hohenmölsen/MZ - Mit einer Pfandzettel-Aktion will die Jugendfeuerwehr in Hohenmölsen ihre Kameradinnen und Kameraden in den vom Hochwasser betroffenen Bundesländern Nordrhein-Westfahlen und Rhein-Land-Pfalz unterstützen. „Der Deutschen Verband der Jugendfeuerwehren hat einen Aufruf gestartet, an dem wir uns beteiligen wollen“, sagt Jugendwart Enrico Geißler aus Hohenmölsen.

Jugendwehr startet eine Spendenaktion in Hohenmölsen für Betroffene der Hochwasserkatastrophe

Aus diesem Grund hat die Jugendwehr eine Spendenaktion in Hohenmölsen initiiert. Wer möchte, kann beim Einkauf seinen Pfandzettel in eine Sammelbox werfen und damit den Pfand-Betrag spenden. An der Aktion beteiligen sich der Rewe, Edeka und der Getränkemarkt Löschdepot. Beginn der Aktion ist Montag, der 2. August. „Das durch die Pfandzettel-Aktion eingegangene Geld wird dann auf ein Spendenkonto überwiesen, das die Stadt Hohenmölsen eingerichtet hat“, erklärt Geißler. Bis zum 4. September können Pfandbons in den besagten Einkaufsmärkten gespendet werden.

Der Erlös soll an den Verband der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen und den Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz gehen, die damit ihre von der Flutkatastrophe betroffenen Mitglieder unterstützen wollen. Dazu aufgerufen hatte die Deutsche Jugendfeuerwehr um ihren Leiter Christian Patzelt. „Viele unserer Kameradinnen und Kameraden, Kinder und Jugendliche haben ihre Heimat und Existenz verloren. Es ist sehr wichtig, daran zu denken, was für unsere Freunde dort gerade auf dem Spiel steht. Mit unseren Spenden können wir zumindest einen kleinen Anteil leisten, dass in den nächsten Jahren wieder Freude in diese Regionen zurückkehrt und das alltägliche Leben wieder vorhanden ist“, sagt der Bundesjugendleiter in einem Video, das die Deutsche Jugendfeuerwehr vor Kurzem online bei Facebook geteilt hat.