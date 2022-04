Jecken aus Röcken sind wieder auf den Straßen: Warum der Umzug jetzt stattfindet, obwohl gar kein Fasching ist

Röcken/MZ - Lief die Impfkampagne in der Bundesrepublik noch eher schleppend an, setzt man in dem Lützener Ortsteil Röcken auf zügigere Methoden: Ein „Mobiles Impfteam“ fährt los und verteilt die Spritzen direkt aus dem Auto heraus. Anstelle des üblichen Vakzins hat man aber Alkohol im Gepäck. Und mit den süßen Likören soll auch nicht das Virus, sondern Frust und schlechte Laune weggeimpft werden.