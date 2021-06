Ist Baustelle in Tröglitz noch im Plan?

Alttröglitz - Die Sanierung der Grundschule in Tröglitz verteuert sich derzeit nicht weiter. Dies teilte Bürgermeister Andreas Buchheim (parteilos) auf der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde Elsteraue mit. Demnach bewege sich aktuell der Finanzrahmen bei 4,88 Millionen Euro. Drei Gewerke seien jedoch noch nicht vergeben worden, darunter die Endreinigung und eine Rampe für den neuen Fahrstuhl.

Die Sanierung der Grundschule in Tröglitz bleibt damit weiterhin die größte kommunale Baustelle in der Gemeinde Elsteraue und zugleich auch das größte Sorgenkind. Das Bauvorhaben wird 1,45 Millionen Euro teurer als ursprünglich geplant. Und für die Sanierung sollen Fördermittel von rund 2,46 Millionen Euro aus dem Stark III-Programm des Landes Sachsen-Anhalt fließen. Dabei lag die geplante Gesamtinvestition bei rund 3,52 Millionen Euro. Doch bis heute, so Buchheim weiter im Finanzausschuss, seien noch keine Fördermittel bei der Gemeinde eingegangen. „Die Investitionsbank ist in der Überprüfung, von Seiten der Gemeinde mussten weitere Unterlagen nachgereicht werden“, ergänzt Dirk Kaufmann, Leiter des Bauamtes der Gemeinde. „Wir haben die geforderten Unterlagen nachgereicht und sind guter Dinge, dass das Geld bald fließt“, so Kaufmann weiter. Die Gemeinde habe das Geld vorgestreckt und dafür einen Liquiditätskredit in Höhe von zwei Millionen Euro eingesetzt, ergänzte Buchheim. Damit werde es finanzielle gesehen für die Gemeinde Elsteraue ganz schön eng.

„Warum dauert die Auszahlung so lange“

„Warum dauert die Auszahlung so lange“, fragte Carsten Sonntag (FDP) nach. „Wir sind in Magdeburg wegen Corona hinten runter gefallen“, antwortete Kaufmann. Gemeinderat Holger Kahnt (CDU) wollte wissen, wie der Streit mit den Dachdeckern ausgegangen sei. Denn die erste Dachdeckerfirma sei insolvent und so wurde eine zweite Firma beauftragt. Diese habe dann das Dach neu gedeckt. „Von unserer Seite ist alles geklärt“, sagte Kaufmann, aber es fehle noch immer die Schlussrechnung der Dachdecker.

Die Zeit rennt, denn in den Sommerferien soll die Schule wieder eingeräumt werden. Pünktlich zum Beginn des neune Schuljahres am 2. September sollen die knapp 150 Mädchen und Jungen wieder in Tröglitz lernen. Derzeit sind die Erst- und Zweitklässler in der Grundschule in Rehmsdorf, die Dritt- und Viertklässler in der ehemaligen Schule in Draschwitz. Derzeit gibt es zwei vierte Klassen. 43 neue Abc-Schützen sind in Tröglitz angemeldet, was wiederum zwei Klassen ergibt. (mz)