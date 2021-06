Irritation wegen fehlender Umleitung im Burgenlandkreis

Nedissen - „Warum sind denn für die Straßenbauarbeiten in Nedissen keine Umleitungsstrecken ausgeschildert?“ wollte Bernd Ehrt (parteilos) in der jüngsten Sitzung des Schnaudertaler Gemeinderates wissen. Er beobachte immer wieder, wie vor allem auswärtige Autofahrer in einer Sackgasse landen. „Ich vermute, dass die Gemeinde Gutenborn da ein Veto eingelegt hat, weil eine Umleitung kompliziert gewesen wäre und durch ihre engen Ortsteile geführt hätte“, meinte Bürgermeister Hans-Hubert Schulze (parteilos). Er habe dafür volles Verständnis, wer wolle schon den Schwerlastverkehr in seinen Dörfern haben? „Ich hätte das genauso gemacht“, so Schulze.

Tatsächlich ist es aber so, dass unabhängig von den nachvollziehbaren Befindlichkeiten der Gemeinde Gutenborn der Burgenlandkreis als Baulastträger keine Notwendigkeit für eine Umleitung gesehen hat. „Es handelt sich hier lediglich um eine Kreisstraße, die die Erreichbarkeit der Ortschaft Nedissen als Aufgabe hat. Das ist sowohl von der Bundesstraße 2 als auch von Großpörthen aus gewährleistet“, erklärt Kreissprecher Steven Müller-Uhrig. Hätte die Straße dagegen die Aufgabe, überörtliche Ziele wie Gera oder Altenburg zu verbinden, wäre sie eine Landstraße und müsste mit entsprechenden Wegweisern ausgeschildert sein.

Seit Ende April erneuert der Burgenlandkreis die Straße auf einer Länge von rund 300 Metern grundhaft. Der Neubau des Entwässerungskanals wurde gerade abgeschlossen. Aktuell erfolgt die Erneuerung des dazu gehörenden Durchlasses, der dann wiederum eine neue Trinkwasserleitung ermöglicht. Auch die Kanalisation der Nebenstraßen soll erneuert werden. Abschließend wird es eine neue Fahrbahndecke und durch die Gemeinde Schnaudertal entsprechende Gehwege geben. Laut Müller-Uhrig soll die Straßenbaumaßnahme in Nedissen Ende September abgeschlossen sein. (mz)